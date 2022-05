Mattia Vitale (Meduza): "Dissi che con Maignan non avremmo rimpianto Donnarumma"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Vitale, membro dei Meduza, è intervenuto nel corso della trasmissione andata in onda sul canale Twitch di MilanNews.it (CLICCA QUI per ISCRIVERTI), parlando delle sorprese e delle delusioni di questa stagione: "Io mi ricordo di aver avuto una discussione con Luca su Maignan e io gli dissi che non avremmo rimpianto Donnarumma. E in effetti poi la cosa si è avverata... Delusione? Da Brahim ci si aspettava qualcosa in più, ma lui è giovane; anche Tonali al primo anno si è dovuto ambientare, quindi ci vuole un po' più di tempo e io gli darei ancora fiducia".