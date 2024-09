Mattiello: "Morata? Il Milan ha fatto un'affare. Può fare bene"

Nella sua lunga chiacchierata con TMW, Federico Mattiello - ex difensore di Juventus, Atalanta e Bologna fra le altre - ha parlato anche dell'attualità del calcio italiano, compreso l'arrivo al Milan di Alvaro Morata: "Quando arrivò alla Juventus era giovane, un po' come me anche se è tre anni più grande. Eravamo due giovani, lui come giocatore era acerbo ma si vedevano le sue qualità. A livello umano è un bravissimo ragazzo e sono felice abbia vinto un Europeo con la nazionale.

Non ha bisogno di presentazioni per quello che ha fatto negli ultimi anni e in particolare di recente. Ha iniziato a segnare di più, è stato Campione d'Europa da capitano: per il prezzo che è stato pagato il Milan ha fatto un affare, soprattutto per le cifre che girano ora sugli attaccanti. Sicuramente può fare bene".