Mattioli: "Negli arbitri vedo una presunzione che non c'era un tempo"

Mario Mattioli, giornalista, si è così espresso a TMW sugli arbitri italiani: "Gli errori sono quelli di una classe arbitrale non all'altezza, dove non c'è coerenza di vedute. Non si può avere la perfezione, ma serve una direzione di gara coerente. L'AIA ha in mano la gestione e le sorti del campionato, per incapacità e mancata uniformità. Aveva ragione Platini, quando diceva che sarebbe stata la rovina del calcio la moviola in campo. In Premier ho visto Liverpool e City picchiarsi ma nessuno rimasto a terra ferito, mentre in Italia si va avanti con continui piagnistei. E' dovuto anche a una classe arbitrale che non ha l'umiltà di poter apprendere ma anche di gestire certe situazioni. Vedo una presunzione che non ho mai trovato negli arbitri di un tempo".