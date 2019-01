Mauri, contro il Genoa possibile quarta presenza in Serie A

La squalifica di Franck Kessie, rimediata in Supercoppa italiana, potrebbe portare Gennaro Gattuso a schierare Josè Mauri, lunedì contro il Genoa. Si tratterebbe della quarta presenza in Serie A per il classe 1996 che in campionato ha collezionato 132 minuti contro Parma, Bologna e Fiorentina. Il centrocampista rossonero, inoltre, ha giocato anche due partite in Europa League, entrambe contro il Dudelange, per un totale di 244 minuti stagionali.