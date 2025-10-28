Mauro: "Il Var è una macchina infernale che non rispetta ciò che accade in campo"
Massimo Mauro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato così del Var e degli ultimi errori arbitrali: "Sono stufo di parlare di moviola in campo. Chi sta davanti al monitor pensa di fare l'arbitro.
A Napoli addirittura il guardalinee ha detto all'arbitro di assegnare il rigore. Sono tutti impazziti. Il VAR è una macchina infernale che non rispecchia quello che succede in campo. Quando si riguarda un episodio c'è una confusione terribile.
