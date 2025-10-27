Mauro sul Var: "Se può intervenire su qualsiasi buffetto, è una barzelletta"

Mauro sul Var: "Se può intervenire su qualsiasi buffetto, è una barzelletta"
Oggi alle 11:50
di Federico Calabrese

Massimo Mauro, durante Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato così del Var e degli ultimi errori della classe arbitrale nella giornata di campionato che si è appena conclusa: "Sono tutti in difficoltà, non riescono a gestire questo strumento, che sarebbe fantastico se ci fosse un protocollo semplice.

L'arbitro deve arbitrare la partita e il VAR interviene quando c'è un errore marchiano. Fine. Se può intervenire su qualsiasi buffetto, è una barzelletta". 