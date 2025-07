Mayulu se la gode: "Ancora una volta, siamo davvero felici di essere in finale"

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Senny Mayulu ha commentato il successo contro il Real Madrid e l'approdo in finale del Mondiale per Club: "È motivo di orgoglio poter giocare una finale. Non capita tutti i giorni, quindi ce la godremo davvero. Ci siamo qualificati con una grande vittoria. Siamo molto contenti e ci prenderemo del tempo per godercela, ma anche per riposarci e prepararci per la finale, perché non è ancora finita. Ancora una volta, siamo davvero felici di essere in finale.

Cosa amo di più della nostra squadra? Come reagiamo quando perdiamo palla. Tutti si impegnano. Corriamo tutti insieme in difesa, che sia l'attaccante, persino il portiere dietro di noi, lo senti gridare, che sia Gigio, Matvey o Arnau. Il portiere urla e ci motiva. Quella mentalità di non mollare mai, è ciò che amo di questa squadra. I tifosi? Li abbiamo sentiti dall'inizio alla fine e ci hanno davvero motivato. Abbiamo sentito il loro supporto e li ringraziamo per questo".