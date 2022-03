Mazzarri: "Milan? Dobbiamo dare il massimo per fare punti anche contro squadre che non ti aspetti"

MilanNews.it

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari e avversario domani sera del Milan, ha parlato in conferenza del momento che sta attraversando la sua squadra: “Non abbiamo problemi a livello di testa, ma da quando abbiamo iniziato a fare un tipo di calcio è arrivato il difficile perché ci studiano. In tanti non si aspettavano un calcio così aggressivo e ci rispettano più di prima. Il girone di ritorno è una serie di battaglie, ci sono 27 punti in palio e non dobbiamo pensare alla classifica. Dobbiamo dare il massimo con tutti e fare punti contro squadre che non ti aspetti, l'esperienza di Spezia ci deve insegnare tutto questo. Spero di essere stato capace di trasmettere ai ragazzi quel che voglio fare domani per mettere in difficoltà il Milan”.