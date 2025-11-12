Mazzola sulla corsa scudetto: "Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila"

Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter, ha parlato così a Il Giornale della corsa scudetto: "Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l'Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L'Inter di Marotta e Ausilio - che portai io all'Inter - ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l'arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l'importanza di avere in società uomini di calcio".

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

Inter 24 punti (11 partite giocate)

Roma 24 (11)

Milan 22 (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Hellas Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)