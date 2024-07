Mbappé elogia Maignan: "È spaventoso. Se siamo in semifinale è grazie a Mike"

La neo stella del Real Madrid e della Nazionale francese Kylian Mbappé non ha brillato nemmeno ieri sera nel quarto di finale di Euro2024 contro il Portogallo, ma l'importante era raggiungere in semifinale la Spagna, obiettivo conquistato grazie anche ad una prestazione sontuosa di Mike Maignan, l'ennesima di questo Europeo per il portiere del Milan.

Il portiere francese si sta dimostrando essere l'uomo in più della squadra di Didier Deschamps, come d'altronde confermato dallo stesso Mbappé ai microfoni de L'Equipe al termine della partita di ieri sera.

Mike Maignan ha mangiato il loro cervello?

"È spaventoso. Non ho la spiegazione esatta, ma quando Joao Félix tira il palo è perché pensa di avere davanti un portiere che la prenderà. Abbiamo avuto un certo successo, ma gran parte va a Mike".

MAIGNAN PROTAGONISTA IN PORTOGALLO-FRANCIA: LE PAGELLE

L'Equipe 8: "Al di fuori di un controllo mancato al piede (15 º), il suo primo periodo è stato sereno e ha risposto presente quando la partita si è imbucata, con due parate davanti a Bruno Fernandes (61 º) e Vitinha (63 º), prima di contrastare la falcata di Ronaldo. Non ha dovuto fermare un tiro di rigore".

Tuttosport 7: "Dopo un quarto d’ora pasticcia coi piedi e regala un corner, poi si fa perdonare su Bruno Fernandes e Vitinha".

Corriere dello Sport 7

La Gazzetta dello Sport 7: "Ipnotizza Bruno Fernandez, poi mostra una reattività eccezionale su Vitinha".