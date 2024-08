Mbappé pronto alla prima al Bernabeu. Ancelotti: “Giornata speciale per lui”

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - "Penso che sarà una bellissima giornata per Mbappè, giocare al Bernabeu per la prima volta con la maglia del Real Madrid. I tifosi sono entusiasti di lui e farà una grande partita, per la qualità che ha: tutti si divertiranno". Così l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in vista del debutto in casa della sua squadra e dell'attesissima 'prima' del francese, previsti domenica al Santiago Bernabeu nella partita col Valladolid. Mbappe ha segnato al suo debutto per il Madrid a Varsavia contro l'Atalanta nella vittoria della Supercoppa ma non è riuscito a segnare nel pareggio per 1-1 in campionato a Palma di Maiorca. Dopo la gara delle scorsa settimana, Ancelotti si è lamentato che la squadra non era riuscita a trovare il giusto equilibrio in campo. "Ci siamo preparati bene per la partita di domenica... sappiamo molto bene cosa è successo col Maiorca e abbiamo cercato di risolvere il problema - ha detto Ancelotti -.

Penso che affrontare il Valladolid sarà un buon test. A volte ci è mancato l'equilibrio e dobbiamo lavorarci su. Non è difficile cercare una soluzione quando il problema è chiaro, c'è anche una soluzione chiara". Vinicius, Mbappé, Rodrygo e in una certa misura Bellingham preferiscono giocare entrando da sinistra. gli hanno fatto notare in conferenza stampa, ma il tecnico italiano ha avuto la risposta pronta: "Non dirò loro che dobbiamo giocare sull'altra ala quando negli ultimi anni abbiamo vinto due Champions League giocando così". (ANSA).