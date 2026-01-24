Media gol da urlo nelle ultime 30 partite dove Allegri e Gasperini si sono sfidati

vedi letture

Roma-Milan non è solo Svilar contro Maignan, Dybala contro Leao e Wesley contro Saelemaekers, ma anche, e forse soprattutto, Gasperini contro Allegri, due allenatori tanto diversi quanto accomunati da un nome, quello di Giovanni Galeone, solo maestro ai tempi del Pescara.

Le ultime 30 sfide tra questi due grandi allenatori hanno regalato spettacolo, sia in campo che fuori. Basti pensare che in questo numero di incontri sono state realizzate complessivamente 79 reti, 44 a favore di Allegri, 35 di Gasp, con una media di 2,6 reti a partita.