Media gol da urlo nelle ultime 30 partite dove Allegri e Gasperini si sono sfidati
MilanNews.it
Roma-Milan non è solo Svilar contro Maignan, Dybala contro Leao e Wesley contro Saelemaekers, ma anche, e forse soprattutto, Gasperini contro Allegri, due allenatori tanto diversi quanto accomunati da un nome, quello di Giovanni Galeone, solo maestro ai tempi del Pescara.
Le ultime 30 sfide tra questi due grandi allenatori hanno regalato spettacolo, sia in campo che fuori. Basti pensare che in questo numero di incontri sono state realizzate complessivamente 79 reti, 44 a favore di Allegri, 35 di Gasp, con una media di 2,6 reti a partita.
Pubblicità
News
Voeller su Fullkrug: "Ha giocato con un dito rotto? Deve recuperare il tempo perduto, vuole esserci e dare tutto"
Le più lette
1 Pellegatti sicuro: “Contratto di Furlani rinnovato? Se Cardinale deciderà di interrompere la strada lo farà senza probelmi”
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
Luca SerafiniCardinale, solita toccata e fuga in silenzio. La fortuna ha le mutande rosa. Che noia il gap! Che noia Leao! Il cuore di Cernobbio e dei club
Franco OrdineÈ tornato Cardinale ma il mercato del Milan non cambia. La guerra santa in Lega per la Champions
Carlo PellegattiCome 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com