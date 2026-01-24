Allegri coccola Leao: "Cresciuto e deve farlo ancora. Ha un dolore minimo, un po' fastidioso"

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

I problemi fisici di Leao:

"C'è un po' di infiammazione sull'adduttore/pube. È un dolore minimo, è un po' fastidioso, lo sa lui quant'è. Abbiamo 4 giocatori davanti per 2 posti, ho la possibilità di fare sostituzioni con giocatori freschi: gli ulitmi 30 minuti diventano determinanti. Applicazione? È cresciuto e deve crescere ancora. Il talento non gli manca, deve trovare ancora continuità nella prestazione. Ma è quasi impossibile trovare un giocatore di talento che ha continuità di prestazione nei novanta minuti".