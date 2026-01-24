Tre trasferte all'orizzonte, Allegri: "D'ora in avanti sono chiave i punti, non le partite"

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Domani è una delle quattro partite chiave per il campionato?

"D'ora in avanti sono chiave i punti, non le partite. Ti devi concentrare sui punti da fare indipendentemente dall'avversario. Devi raggiungere la quota che ti permette di giocare la Champions".

Il trittico Roma, Bologna e Pisa:

"Decisivo non è perché comunque abbiamo fatto punti importanti. Nello stesso tempo sono partite partite perché domani è uno scontro diretto, poi avremo il Bologna che sta lavorando per l'Europa League, e poi il Pisa è una squadra viva. Abbiamo tempo per prepararle per bene (ride, ndr)".