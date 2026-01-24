Allegri: "Fullkrug acquisto molto azzeccato. O miglioriamo la rosa o rimaniamo così"

vedi letture

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le altre squadre si preparano sul mercato, il Milan è fermo. Secondo te le operazione di gennaio possono cambiare l'assetto del campionato?

"Questo lo possiamo dire solo a fine campionato. L'arrivo immediato di Fullkrug è stato un acquisto molto azzeccato, ci ha dato subito una grossa mano. La società sta lavorando, io sono molto contento della rosa. O miglioriamo la rosa o rimaniamo così. I giovani presi in estate stanno crescendo. Athekame è entrato bene, Odogu sta crescendo anche in allenamento. L'importante è continuare ad avere questo approccio alle partite e avere la convinzione verso l'obiettivo, che lo ripeto, è uno dei primi quattro posti. È complicato, ci sono squadre agguerrite con allenatori come Gasperini, Spalletti e Conte che quasi tutti gli anni sono arrivati tra le prime quattro. Dovremo essere bravi noi passo dopo passo ad arrivare alla quota Champions. L'obiettivo principale ora è arrivare a quota 50, poi vedremo".