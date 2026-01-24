Fullkrug sul suo arrivo al Milan: "Momento speciale. Felice che il club mi abbia dato fiducia"

Durante la puntata odierna di Sportmediaset, è stata mostrata in esclusiva un'intervista rilasciata dal nuovo numero 9 del Milan Niclas Fullkrug. Queste le sue parole:

Sull'arrivo al Milan - "È difficile da dire ma ovviamente è un momento molto speciale, sono felice che il club mi abbia dato la fiducia di essere considerato un buon calciatore e di poter giocare in una grande squadra come questa perchè posso farlo e loro ci credono. È come se l'anno e mezzo precedente non fosse stato buono ma ora mi sento così bene ad essere qui, l'energia è così positiva, la mentalità è così positiva e mi godo il momneto".