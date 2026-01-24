Allegri: "La Roma non è una sorpresa. Dobbiamo sperare che le squadre vadano più avanti possibile in Europa"

vedi letture

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla Roma:

"La Roma non è una sorpresa, sapevo che con Gasperini ce la saremo trovata lì per lottare per la Champions. Ci sono quattro squadre per tre posti, l'Inter ha una proiezione da 90 punti. Sperando che le squadre in Europa vadano più avanti possibile così ci saranno 5 posti Champions, altrimenti una rimane fuori".

La Roma è cambiata rispetto all'andata?

"In termini di aggressività no, in termini di punto di riferimento in attacco sì. Malen è un buon giocatore, si è presentato molto bene. Per noi sarà una partita diversa a livello difensivo".