La rosa si può migliorare? Allegri: "Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società"

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa si può migliorare in questa rosa?

"Il mercato più importante è quello estivo e la società ha lavorato molto bene in uscita ed in entrata. A gennaio i migliori le squadre se li tengono. Poi ci sono le eccezioni, vedi Fullkrug: il direttore è stato molto bravo a portarlo all'inizio del mercato. Se fosse arrivato una settimana dopo avrebbe già saltato due partite. Noi di campo pensiamo al campo, al resto ci pensa la società".