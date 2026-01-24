live mn Primavera, MIL-INT (2-1): enorme rigore non concesso ai rossoneri

78' Inter ad un passo dal pareggio con un colpo di testa da corner: palla alta.

78' L'arbitro inizia a cambiare metro di giudizio, si scaldano un po' gli animi in campo.

77' Non ce la fa Lontani, costretto al cambio. Al suo posto Angelicchio, classe 2009.

75' Scontro con un avversario, Lontani ha la peggio e rimane a terra. Problemi al piede per il 23 rossonero.

73' Ora l'Inter spinge forte, il Milan deve riorganizzarsi bene e sfruttare le ripartenze.

69' Cambio per il Milan: fuori Pandolfi e dentro Perina.

67' Rigore incredibile non concesso al Milan! Sul corner trattenuta quasi imbarazzante su un calciatore rossonero ma il direttore di gara si perde tutto. Manca un rigore enorme ai rossoneri.

66' Lontani non ci sta! Azione individuale del 23 che parte da centrocampo e arriva come un fulmine in area: sinistro sul primo palo e Thao fa un altro miracolo.

65' Gol dell'Inter, Mancuso. Cross da destra, Mancuso controlla in area tutto solo e piazza un destro preciso su cui non può fare nulla Faccioli. Gol abbastanza estemporaneo dei nerazzurri, disattenzione della difesa del Milan.

62' Inter un po' più offensiva negli ultimi minuti, il Milan comunque gestisce bene.

60' Ballo ci prova da fuori, facile per Faccioli.

57' Castiello lascia il campo tra gli applausi, problema muscolare non di poco conto. Entra Cisse.

55' Infortunio per Castiello, non ci voleva! Il numero 80 era pronto ad involarsi in reta da solo ma si è fermato toccandosi il retro della coscia. Castiello, in lacrime, è stato subito soccorso dallo staff medico.

54' Milan rientrato bene, i rossoneri non si cullano del doppio vantaggio nel derby. Partita che rimane combattuta fisicamente.

49' Nolli, servito bene al limite, spreca una buona occasione crossando di prima: troppa fretta, palla respinta dalla retroguardia nerazzurra.

48' Sapiente fasi di gestione del Milan in questa fase della partita.

46' Comincia la ripresa del derby! Palla al Milan.

- Cambo per l'Inter. Dentro Marello.

Primi quarantacinque minuti fantastici dei rossoneri per intensità, qualità, ritmo, applicazione e cinismo. Mister Renna sarà sicuramente contento dell'approccio al derby dei suoi ragazzi, oggi veramente concentrati per tutta la durata del primo tempo. Nella ripresa servirà mantenere alto il livello ed evitare disattenzioni.

45' Non c'è recupero, fine primo tempo.

40' Milan ancora pericoloso! Scotti porta a spasso tre giocatori nerazzurri fino al limite dell'area, poi il numero 45 rossonero viene abbattuto fallosamente al limite da Menna, stanco dei continui dribbling subiti. Mancioppi prosegue l'azione andando sul fondo e crossando, ma è impreciso: in area non c'è nessuno che può appoggiare in rete.

38' Milan Primavera che continua a spingere dopo il raddoppio, ottima interpretazione della gara da parte dei ragazzi di mister Renna.

36' GGGOOOLLLLLLL, PERERA! Punizione calciata alla perfezione da Lontani e Perera arriva sul secondo palo ad insaccare di testa: palla schiacciata per terra imparabile per Thao! Raddoppio Milan!

34' Altra azione super di Lontani che mette a sedere Della Mora sul lato sinistro dell'area di rigore: il nerazzurro prende la palla con la mano, punizione per il Milan.

27' GOOOOLLL DEL MILAN! SIMONE LONTANI! Decimo gol stagionale per Lontani!. Palla in mezzo dalla trequarti di Pandolfi, il numero 23 la spizza di testa quel tanto che basta per farla schizzare forte sul terreno e battere Thao! Milan in vantaggio, super meritato!

22' Ora è l'Inter che prova a farsi vedere in avanti. Giropalla continuo dei nerazzurri che non riescoo a trovare gli spazi giusti.

20' Castiello ad un passo dal gol! L'attaccante sfiora in area di porta e non riesce a dare potenza, ma era fuorigioco.

13' Contropiede pregevole con Pandolfi che smista molto bene sulla sinistra per Perera, il cross dal fondo però è impreciso. Milan molto partecipe e sveglio.

11' Miracolo di Thao! Bene il portiere dell'Inter sulla punizione velenosa di Lontani, poi strepitoso con un colpo di reni sulla conclusione di Mancioppi partita dal cuore dell'area di rigore. Milan vicino al gol!

10' Ottima sortita di Lontani sulla sinistra, il numero 23 guadagna un'ottima punizione sul lato sinistro dell'area di rigore. Il rossonero sta avendo un buon impatto sul derby.

7' Lontani si destreggia tra due avversari al limite dell'area e prova il destro sul palo lontano: bel tiro ma la mira difetta un po'. Si fa vedere anche il Milan.

4' Tiro pericoloso dell'Inter, la palla dà l'illusione del gol prendendo l'esterno della rete. Rischio per il Milan.

2' Primi scambi del match, il Milan prova ad impostare con calma da dietro.

1' Si comincia. È l'Inter a mettere in gioco il pallone, comincia il derby!

- Squadre in campo. Maglia rossonera per il Milan Primavera, classica divisa nerazzurra per l'Inter.

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi è giorno di Derby: allo Sportitalia Village si affrontano Milan ed Inter Primavera!

Per i rossoneri da segnalare che Longoni ha provato prima del match ma non ce la fa e partirà dalla panchina: out Bianchi infortunatosi nel riscaldamento, in porta giocherà Faccioli. Assente anche Plazzotta per un infortunio capitato ieri. Seguite la stracittadina meneghina con il nostro live testuale!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Faccioli; Nolli, Colombo, Cullotta, Tartaglia; Perera, Mancioppi, Pandolfi, Scotti, Castiello, Lontani. A disp.: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. All. Giovanni Renna

INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti, Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disp: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. All. Benito Carbone