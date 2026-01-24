Allegri: "Chi fa i risultati ha anche qualità: ci sono partite sporche che devi portare a casa"

vedi letture

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Qualità e risultati:

"Io credo che chi fa risultati all'interno abbia anche qualità. Una partita puoi giocarla e vincerla anche senza qualità. il calcio è l'unico sport in cui in una partita il più debole può battere il più forte. Nel campionato alla fine vince il migliore della stagione. E per vincere devi avere qualità. Devi fare ottime partite. Poi ci sono le classiche partite sporche che devi comunque portare a casa".