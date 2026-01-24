Scudetto già dell'Inter? Allegri: "Con 52 punti è favorita: è matematica"

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Lo scudetto per lei è già dell'Inter?

"L'Inter con 52 punti è la favorita per lo scudetto e anche per finire nei primi quattro posti. È matematica".

Su Malen e Dybala:

"Paulo ho avuto il piacere di allenarlo, è arrivato alla Juve che era un bambino. Ha una tecnica straordinaria, è molto intelligente. In Europa League l'altra sera ha fatto un passaggio che sembra facile, ma tra controllo e passaggio è passato neanche mezzo secondo. Ha qualità importante, non ce ne sono molti in giro. Con Malen può avere vantaggi perché con un riferimento in avanti può fare le sue giocate".