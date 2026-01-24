Cardinale a Milanello, Allegri: "Ha fatto molto piacere a tutti: una bella visita"

Vigilia di Roma-Milan, che domani si giocherà allo stadio Olimpico alle ore 20.45 e sarà valida per il 22° turno del campionato di Serie A Enilive: uno degli impegni più importanti della stagione rossonera, con il Diavolo e i giallorossi che con una vittoria indirizzerebbero in maniera significativa la loro annata. Nella sala stampa del centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha parlato come di consueto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

A Milanello in settimana c'è stata la visita di Gerry Cardinale. Che energia ha portato?

"La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti. È un momento importante della stagione dove ci giochiamo l'entrata in Champions League. È stata una bella visita e di questo siamo molto contenti. Noi dobbiamo pensare solo al campo e al risultato, domani abbiamo una partita bella da giocare. Affronteremo una squadra che sta lottando con noi per i primi 4 posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, la Roma è diventata una squadra che in campo rispecchia l'allenatore: è aggressiva, molto brava nelle due fasi, è la miglior difesa del campionato. Bisogna essere molto bravi, sapendo che ci aspetta un bell'ambiente, dovremo fare una partita molto tecnica"