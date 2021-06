Mediaset - Milan, la deadline per la risposta di Calhanoglu è fissata per il 30 giugno

Tra le telenovele di mercato, senza dubbio, non si può non citare la trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Tra silenzi e dichiarazioni velate, in particolare, il futuro del centrocampista rossonero è ancora avvolto nel dubbio. Il Milan ha fatto la sua offerta ma il calciatore turco non ha ancora dato una risposta. In particolare, secondo quanto riporta Sportmediaset, la dirigenza rossonera ha fissato la deadline per una replica del 10 rossonero al 30 giugno.