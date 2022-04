Meglio giocare prima o dopo le rivali? Pioli: "Non cambia nulla, neanche sulla nostra preparazione"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Milan-Bologna, Mister Pioli ha parlato così sulla preferenza di giocare prima o dopo le rivali: "Non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Andremo in campo sapendo il risultato degli altri, ma ciò non cambia la nostra preparazione".