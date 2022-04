Mella (Dazn): "Nel 2021 capacità di rete in Italia triplicata"

MilanNews.it

© foto di Nicolò Campo/Image Sport

"Dazn investe sulla rete e fa da apripista allo streaming in diretta". Parola di Mario Mella, Technology Director di Dazn Italia, intervistato da Il Giornale: "Con eventi in live streaming come la Serie A, si possono registrare livelli record di utenti collegati nello stesso istante. Avere milioni di terminali connessi contemporaneamente può mettere sotto pressione sia le reti fisse sia le reti mobili ed è quindi necessario prevenire possibili fenomeni di congestione. Sotto questo aspetto, nel corso del 2021 la capacità di rete di Dazn in Italia è stata triplicata".

Dazn Edge è la nuova tecnologia pensata per aiutare gli operatori di rete a gestire in maniera ottimale il traffico: "Per Dazn - spiega Mella - si è trattato di un importante investimento da oltre 10 milioni di euro e che ha reso l’infrastruttura di distribuzione in Italia la più evoluta in assoluto".