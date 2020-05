Jeremy Menez, intervenuto in una diretta Instagram sul profilo de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del ruolo di falso nueve che ha interpretato in rossonero: "La squadra la faceva il mister. Quando ho firmato per il Milan firmo per giocare a sinistra o a destra, durante il ritiro Pippo ha deciso di farmi giocare così, mi sono trovato bene".