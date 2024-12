Mercato, Conceiçao: "Non è giusto parlarne: voglio conoscere bene la squadra e Milan Futuro"

vedi letture

Nella presentazione in conferenza stampa come nuovo allenatore del Milan, il tecnico portoghese Sergio Conceicao ha parlato anche dell'imminente mercato che si aprirà nelle prossime ore. Le sue dichiarazioni.

Avete parlato di mercato?

"Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi ma anche il Milan Futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani".