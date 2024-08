Mercato, la Roma pensa all'ex rossonero Djalò

Il centrale di difesa portoghese Tiago Djalo è l'ultima idea della Roma per rinforzare il suo reparto arretrato. In uscita dalla Juventus, il centrale di Amadora classe 2000 ed ex Milan è finito nel mirino della società capitolina che è pronta ad avanzare un'offerta per un prestito con diritto di riscatto.

Sbarcato a Torino lo scorso gennaio, l'ex calciatore del Lille che in passato fu vicino anche all'Inter fino a questo momento con la maglia bianconera ha recitato il ruolo di comparsa disputando solo una partita in Serie A nella seconda parte dell'ultima stagione. Uno scarsissimo minutaggio che l'ha immediatamente spedito in fondo alla scala delle gerarchie.