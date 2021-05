Mercato Milan, anche il Real Madrid è sulle tracce di Vlahovic: aumenta la concorrenza

Il Milan sta cercando una punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione. Il nome più caldo al momento è quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina. L’attaccante classe 2000, già 19 reti in questa Serie A, ha una valutazione molto alta, e il suo club ha fissato il prezzo: 60 milioni di euro. Oltre ai rossoneri, come riportato da FiorentinaNews.com, sul giocatore ci sarebbe anche il Real Madrid di Zinedine Zidane. Una concorrente scomoda per il Milan, che se vuole veramente il giocatore, dovrà giocare d’anticipo.