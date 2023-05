Mercato Milan, Barzagli suggerisce: "Morata pronto e con esperienza internazionale"

MilanNews.it

Andrea Barzagli nel post partita di Juventus-Milan si è espresso sul mercato rossonero, lasciandosi andare a un consiglio per l'attacco: "Il mio rinforzo per il Milan è Alvaro Morata, per dare una scelta in più a Pioli e gol in più. Non è facile ritrovare le caratteristiche di Giroud. Serve un attaccante che sia pronto e con esperienza internazionale: attacca la profondità e lega il gioco. Quei 10 gol di Ibra dell’anno scorso sono mandati, serve un’alternativa a Giroud"