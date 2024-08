Mercato Milan, il perché dietro la decisione dei rossoneri di sottoscrivere accordi quadriennali (con opzione)

Nella giornata di oggi il Milan ha chiuso per Youssouf Fofana, che sarà così il quarto colpo del mercato rossonero dopo Morata, Pavlovic ed Emerson. I quattro acquisti hanno una cosa in comune, la durata del contratto: hanno firmato (nel caso di Fofana, firmerà) per quattro anni, fino al 30 giugno 2028, con opzione del club per un'ulteriore stagione.

Una strategia che può sembrare singolare per molti, ma c'è effettivamente una spiegazione logica. Ce la fornisce l'avvocato Felice Raimondo su Twitter ed effettivamente è una considerazione condivisibile. Sottoscrivendo accordi quadriennali il Milan così facendo ammortizza più velocemente il valore del cartellino ed in questo modo ha la possibilità di generare, in caso di cessione, plusvalenze più importanti. Con questo sistema del 4+1, racconta l'avvocato, il club ammortizza già il 50% del cartellino; dopo 3 anni il 75%.