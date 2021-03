Mercato Milan, Otavio si allontana sempre di più: è vicino al rinnovo con il Porto

Come riferito da UOL Esporte, il Porto è vicino a chiudere la trattativa per il rinnovo di contratto con Otavio. Il club portoghese pare essere riuscito a convincere il centrocampista brasiliano a rimanere, offrendo un aumento considerevole: un nuovo stipendio a 3 milioni di euro netti a stagione. Otavio, non appena firmerà il contratto diventerà il giocatore del Porto più pagato nella rosa, anche più dell’ex Real Madrid, Pepe. Le speranze del Milan di portarlo in rossonero in vista della prossima stagione, si affievoliscono sempre di più.