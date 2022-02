Mercato Milan, Sconcerti: "Il sostituto di Kjaer non s'inventa senza cassa"

Dalle colonne del Corriere della Sera, Mario Sconcerti dà i voti ai club italiani dopo la chiusura del mercato di gennaio. Il noto giornalista assegna un 6 anche al Milan: "Il sostituto di Kjaer - scrive - non s’inventa senza cassa. Tomori e Romagnoli sono un’ottima coppia. Mi sembra che il Milan cerchi disperatamente di far capire a una piazza abituata a troppo che non è più quel tempo. Sarebbe più comprensibile se non perdesse tanti giocatori a costo zero".