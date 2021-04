Mercato Milan, Thauvin rifiuta una proposta dalla Premier League

Il Milan già da diverso tempo ha messo gli occhi su Florian Thauvin del Marsiglia, che a fine stagione, si libererà a zero dal club francese. Come riportato da calciomercato.it, lo stesso Thauvin, avrebbe deciso di declinare le offerte provenienti dalla Premier League, soprattutto quella del Leicester. Il giocatore ha messo in stand-by il rinnovo con la sua attuale squadra per valutare al meglio le proposte che gli stanno arrivando.Il Milan già da diverso tempo ha messo gli occhi su Florian Thauvin del Marsiglia, che a fine stagione, si libererà a zero dal club francese. Come riportato da calciomercato.it, lo stesso Thauvin, avrebbe deciso di declinare le offerte provenienti dalla Premier League, soprattutto quella del Leicester. Il giocatore ha messo in stand-by il rinnovo con la sua attuale squadra per valutare al meglio le proposte che gli stanno arrivando.