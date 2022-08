Mertens saluta Napoli: "Non è finita come avrei voluto. È un arrivederci"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens, questa sera, ha voluto salutare i tifosi del Napoli dopo che il belga non è riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo con De Laurentiis. Ecco la sua lettera: "Cari napoletani, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non sapevo quanto sarebbe stato difficile salutare. Questa città mi ha adottato, amato e sostenuto. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone saranno sempre nel mio cuore e sono molto felice del fatto che mio figlio Ciro sia nato qui. Per 9 anni Napoli è stata la mia terra, la città è diventata parte di me e ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo. Posso solo ringraziare tutti: la mia partenza non s'è definita come avrei voluto ma per me non è un addio, è solo un arrivederci. Napoli, ma quanto ci siamo divertiti...".