Messaggio di Saint-Maximin a Deschamps: "Spero che veda la Premier"

Il sogno di ogni giocatore è disputare i Mondiali di calcio. Allan Saint-Maximin non fa eccezione ma la concorrenza nella Nazionale francese è davvero spietata. E così, all'esterno offensivo del Newcastle non resta che sperare di convincere Didier Deschamps a suon di grandi prestazioni, come quella offerta contro il Manchester City, partita in cui ha firmato due assist. Alla fine, l'ex Lione aveva mandato un messaggio al CT sui social, scrivendo: "Spero che Deschamps abbia i codici di accesso a Canal+", ovvero l'emittente che trasmette le partite di Premier in Francia. Un post cancellato subito dopo, quando Saint-Maximin ha precisato: "Sono ovviamente consapevole che i nazionali sono di altissimo livello e che c'è già qualità in attacco! Ma quello che è certo è che sono determinato a morire in campo per farne parte un giorno".