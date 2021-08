Messi a Parigi, l'argentino si mostra al pubblico con la maglia: "Ici c'est Paris"

Lionel Messi si mostra ai tifosi del Paris Saint-Germain accorsi numerosi all'aeroporto di Parigi-Le Bourget con una t-shirt bianca e la scritta "Ici c'est Paris". Appena atterrato, si è affacciato per salutare il pubblico in delirio. L'argentino ora si recherà a Neuilly per le visite mediche e già in serata sarà ufficializzato dal suo nuovo club.