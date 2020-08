Messi, addio al Barcellona: il suo ingaggio pari al monte salariale di Milan e Napoli

Almeno cinquanta milioni di euro. A tanto arriva l'ingaggio netto necessario per poter annoverare Leo Messi tra le proprie fila. Uno stipendio, quello della Pulce che vale da solo il monte ingaggio di un club di alta classifica in Serie A. A tal proposito il Corriere dello Sport evidenzia come l'ingaggio dell'argentino equivarrebbe praticamente all'intero monte ingaggi del Milan (51,1, milioni) e del Napoli (56) e sarebbe di poco inferiore a quello dell'Inter (67).