Messi: "Non penso che giocherò ancora a lungo. Sogno di giocare in Argentina"

In un'intervista rilasciata al Pocho Lavezzi per il canale ufficiale della CONMENBOL, Lionel Messi, a pochi giorni dall'inizio del Mondiale, ha parlato di vari argomenti, tra i quali anche quello relativo al suo futuro: "Giocare a calcio mi piace e mi diverto, è l'unica cosa che ho fatto in tutta la mia vita. Quando smetterò penso che resterò legato al mondo del calcio, ma non so cosa farò di preciso. Non credo che giocherò ancora a lungo".

Pensa di giocare in Argentina prima del ritiro?

"Non lo so, nella vita succedono tante cose. Era un sogno che ho sempre avuto da bambino ma oggi dipende da tanti fattori. Adesso ho una famiglia, tre figli e ho appena fatto un cambiamento importante nella mia vita, costato tanto a me e a tutta la mia famiglia. Oggi sto bene".

Parole anche sul Mondiale che inizierà domenica: "Le favorite sono sempre le stesse. Ci possono essere sorprese ma la Nazionali che possono vincere sono le solite. Credo che in pole ci siano Brasile, Francia e Inghilterra, ma in un Mondiale tutto può succedere".

Infine il pensiero di Messi sulla Copa America vinta nel 2021: "Volevo tantissimo quel trofeo, abbiamo perso tante finali con la maglia dell'Argentina, mentre con il Barcellona ho vinto tutto. Mi mancava un trofeo con la mia Nazionale e questo rende quel successo più speciale”.