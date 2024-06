Messi o Cristiano? Brocchi: "Uniamoli e Ronaldo il Fenomeno è esattamente in mezzo a entrambi"

Nell'ultimo episodio di Unlocker Room, il podcast proposto dal Milan con ospiti del presente e del passato rossonero, è stato invitato l'ex centrocampista del settore giovanile e della prima squadra Cristian Brocchi che negli anni di Ancelotti ha vinto tutto con il Diavolo. Nella chiacchierata Brocchi non ha solo ricordato le sue vittorie più significative e parlato di alcuni ex compagni, ma anche parlato della sua esperienza come giocatore e di quella attuale come allenatore.

Le parole di Cristian Brocchi su Ronaldo il Fenomeno: "Al giorno d’oggi ci sono quelli pro Messi e quelli pro Ronaldo. La cosa bella di Ronaldo il Fenomeno che metteva d’accordo tutti. Aveva le qualità tecniche, lo spunto di Messi e la forza fisica, atletica di Cristiano Ronaldo. In più il senso del gol. Uniamo Messi e Cristiano, lui è esattamente in mezzo a entrambi. Noi che lo abbiamo visto con i nostri occhi dal vivo, lo abbiamo affrontato, ci abbiamo giocato insieme, ci siamo allenati… è un extraterrestre. Ne abbiamo visti di giocatori forti al Milan, ma lui era una cosa fuori da ogni regola. Faceva delle giocate che neanche le pensavi e lui le aveva già fatte. Quello è un dono, non le alleni quelle cose lì. E poi nello spogliatoio era simpaticissimo, un ragazzo meraviglioso”.