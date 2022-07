Messi torna al Barcellona? Xavi: "Vedremo, ma ora è impossibile"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Xavi esclude un ritorno di Lionel Messi al Barcellona. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona ha dichiarato in merito: "È impossibile, ha un contratto col Paris Saint-Germain. È il miglior giocatore del mondo e della storia ma non ha senso parlare di lui adesso. Vedremo in futuro ma ora è il momento di parlare dei nostri giocatori".