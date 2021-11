Messias, notte da sogno: esordio in Champions e gol decisivo

Notte da sogno per Walter Junior Messias, brasiliano arrivato in rossonera dal Crotone durante l'ultimo mercato estivo. Il numero 30, subentrato a Krunic al 66esimo della rispresa, esordio assoluto in Champions League per lui, ha poi trovato il gol pesantissimo della vittoria solo 20 minuti dopo: un colpo di testa forte e schiacciato che non ha lasciato scampo a Oblak dopo un cross delizioso di Kessie dalla sinistra. Una serata che Messias non dimenticherà sicuramente.