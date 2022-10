Messina (coach Olimpia Milano): "Rigore su Tomori? Non puoi arbitrare solo con il manuale delle regole"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ettore Messina, coach dell'Olimpia Milano, si è così espresso a SkySport sul rigore regalato da Siebert al Chelsea: "Nella pallacanestro abbiamo il grande dibattito sul fallo antisportivo. La cosa che accomuna i due sport è che non è facile per un arbitro, se non ha un background da giocatore. Non puoi arbitrare solo con il manuale delle regole perché le situazioni non sono tutte quante uguali".