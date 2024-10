Mezz'ora di Leao contro la Scozia: la pagella di Rafa secondo A Bola

vedi letture

Dopo la grande prestazione con la Polonia, mutuata anche da una grande prova di Rafael Leao, ieri sera il Portogallo non è andato oltre lo 0-0 nella partita di Nations League contro la Scozia. Il numero 10 del Milan, però, non è partito dal primo minuto ma si è accomodato in panchina e il Ct Martinez lo ha mandato in campo solamente al minuto 61. Una mezz'ora più recupero di gioco dunque per il milanista che in attacco è stato sempre pericoloso senza trovare però il guizzo decisivo.

Questa la pagella di Rafael Leao secondo A Bola: "Entrato al 61° minuto, ha fatto tre grandi azioni in cui sembrava che stesse per sbloccare ciò che era stato sbloccato. Ha fatto quasi tutto bene in attacco, soprattutto in quella mossa verso la fine quando ha regalato il gol a Bruno Fernandes. In mezzo, però, ha avuto qualche momento di mancanza di concentrazione".