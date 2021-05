Migliaia in piazza, scoppia la polemica. CorSera: "E le norme anti-Covid?"

"E le norme anti-Covid?", titola stamane il Corriere della Sera. Sembra la notte del triplete di undici anni fa. A pochi minuti dal fischio finale di Sassuolo-Atalanta una marea di tifosi si riversa per le strade di Milano. Stipata, assembrata, schiacciata tra urli e abbracci. Non il Covid, non le norme antiassembramento e nemmeno il coprifuoco fermano i tifosi. Una festa che adesso rischia di diventare un'incognita sulla via d'uscita dall'emergenza della Regione che più delle altre ha pagato un caro prezzo. Dopo mesi si sacrifici, ha senso rischiare di vanificare tutto per la festa scudetto? Le prossime due settimane daranno ai medici l'impatto sui contagi di questa giornata. Ma nel frattempo montano le polemiche, con i commercianti in prima fila. Tantissimi i commenti sulla pagina del Sindaco Sala, ma scatenare le forze dell'ordine con 50mila persone in giro avrebbe potuto causare guai peggiori. Le sanzioni arriveranno tramite i filmati delle telecamere.