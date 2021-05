Mihajlovic: "Bologna-Juventus? Sulla carta non c'è partita ma ce la giocheremo"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nelle interviste post 2-2 contro il Verona, ha parlato anche della prossima sfida contro la Juventus, nell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Mihajlovic ha detto: “Se mi affascina la gara? Sono sicuro ci manderanno un arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po' di danni. Metteranno un arbitro giusto, tipo Valeri, Giacomelli o un altro... posso scommetterci cosa volete. Poi la partita si giocherà, sulla carta non c'è partita ma noi ce la giocheremo. Anche Milan-Cagliari non c’era partita, ed è finita 0-0. Il calcio è bello perché ogni partita non si sa come finisce”.