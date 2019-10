Mihajlovic dimesso dal Sant’Orsola: completato il secondo ciclo di cure

Queste le ultime novità su Sinisa Mihajlovic raccontate da Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale: "Tornato in panchina per dirigere il suo Bologna nella sfida casalinga pareggiata contro la Lazio, squadra significativa per la sua carriera, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso stamattina dall’Ospedale Sant’Orsola in conclusione del secondo ciclo di cure contro la leucemia. La terapia va come previsto, così i tempi sono stati rispettati. Il serbo starà ora qualche giorno nella sua casa a Roma con sua moglie Arianna, uscita insieme a lui dall’ospedale, più avanti si capirà in che modo potrà partecipare agli impegni della squadra rossoblu, attesa sabato 19 ottobre dalla trasferta sul campo della Juventus capolista."