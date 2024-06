Mike e Theo probabili titolari contro la Polonia: calcio di inizio alle 18

Questo pomeriggio alle ore 18, la Francia scende in campo per l'ultima partita del suo girone ad Euro 2024. I transalpini giocheranno contro la Polonia già matematicamente eliminata e sono certi di essere già qualificati agli ottavi di finale grazie ai risultati maturati nella giornata di ieri. C'è da decidere però il primo posto nel girone che sarà conteso con l'Olanda che, al momento, si trova a pari punti ma in vantaggio grazie alla differenza reti. Un'insidia può arrivare anche dall'Austria che sfiderà proprio gli orange.

In campo questo pomeriggio sono attesi due milanisti, come già accaduto nelle precedenti due partite: in porta Mike Maignan e in difesa Theo Hernandez. Con ogni probabilità Olivier Giroud partirà dalla panchina anche perché forse Kylian Mbappè dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Questa la probabile formazione della Francia:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé, Thuram