MIL-BOL (1-0): LUKA-GOL! Primo gol di Modric in rossonero!!!

di Francesco Finulli

LUKA MODRIC PORTA IN VANTAGGIO IL MILAN! La prima rete in rossonero per il leggendario giocatore croato, commovente anche a 40 anni appena compiuti. È proprio lui a recuperare la palla nella metà campo rossonero e a ribaltare l'azione: bravo Loftus-Cheek a condurre, altrettanto bravo Saelemaekers che aspetta il momento giusto per servire l'inserimento di Modric che non può far altro che segnare dal limite dell'area. Un gol bellissimo, segnato da uno dei giocatori più forti della storia del calcio.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano