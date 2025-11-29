MIL-LAZ (1-0): secondo cambio nel Milan, esce Nkunku per Ricci

di Niccolò Crespi

Cambio nel Milan all'81: Allegri sceglie un altro centrocampista, dentro Ricci al posto di un positivo Nkunku. Il francese sicuramente in crescita nella ripresa, dopo un primo tempo ancora troppo opaco.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE
Direttore di gara: Collu di Cagliari
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna